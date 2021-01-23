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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أسما شريف منير فى إطلالة جديدة مع «كلابها» (صور)

السبت 23/يناير/2021 - 04:15 م
أسما شريف
أسما شريف
سارة ساويرس
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تألقت النجمة أسما شريف منير، فى إطلالة جديدة وعصرية، خطفت من خلالها أنظار المتابعين، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وحظيت بتفاعل أكثر من 17 ألف من المستخدمين.

واختارت أسما شريف منير، الظهور بإطلالة عصرية، غير متكلفة، عبارة عن سويت شيرت أوف وايت وبنطال من نفس اللون، ونسقت مع إطلالتها هذه كوتشي أبيض اللون.

ونسقت أسما شريف منير، تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا يناسب فترة النهار، مع أحمر الشفاه الوردي.

وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "الصباح مع أولادى سول وجاك"، وهى تحتضن كلابها بحب وعطف كبير.

وأسما شريف منير، هى ممثلة وإعلامية مصرية، هي ابنة الفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد، ودرست أسما العلوم في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ولديها الكثير من الاهتمامات، منها الإعلام وعالم التجميل والغناء، وسبق وقدمت أول أغنية لها باللغة الإنجليزية بعنوان Un Flod Me Eyes.

كما قدمت العام الماضى، برنامجها "أنا وبنتي" بالمشاركة مع والدها الفنان شريف منير في تقديمه، وهى التجربة الأولى لها فى مجال البرامج التليفزيونية، وحظى البرنامج بمتابعة الكثير من الأشخاص والفنانين.

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