الصين تؤكد أهمية تعزيز تطبيقات اتصالات G5 والسلاسل الصناعية

قال وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني "شياو يا تشينغ" إنه بعد تحليل شامل لوضع التنمية الصناعية في الصين في عام 2021، فإن بلاده ما زالت لديها أساس ضعيف في السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد؛ ما يستدعي معالجة العيوب وتعزيز المزايا، منوها بالعمل على توسيع تطبيقات "اتصالات الجيل الخامس (5G) والانترنت الصناعي، لتطبيقه في المزيد من المؤسسات الصناعية، وبناء مراكز بيانات كبرى للإنترنت الصناعي".وأضاف تشينغ – في تصريحات نقلتها شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم السبت - أن الصين تؤكد أهمية تعزيز السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد خلال فترة الخطة الخمسية الصينية الـ14 (2021-2025)، هدفنا معالجة العيوب من خلال تنفيذ مشروع إعادة تشكيل الأسس الصناعية، وتعزيز البحوث للتكنولوجيا الرئيسة وبناء العديد من مراكز الابتكار الوطنية للتصنيع، مع تعزيز المزايا من خلال تطوير وتحويل الصناعات التقليدية إلى صناعات راقية وذكية وخضراء، إلى جانب تسريع التكامل العميق للجيل الجديد من التكنولوجيا والصناعة التحويلية لإنشاء سلاسل صناعية جديدة".وتابع تشينغ أن بناء سلاسل صناعية وسلاسل توريد مستقلة وكاملة يعد ضمانا مهما للنمو الاقتصادي المستقر، وأنه خلال فترة الخطة الخمسية ستعزز البلاد الصناعات الرقمية بطريقة منسقة.وأوضح تشينغ "فيما يتعلق برقمنة الصناعات، سنقوم بالعمل على نشر التصنيع الذكي والتحول الرقمي للتصنيع، ونتعهد بتشجيع المؤسسات على وصول معداتهم الصناعية إلى المنصات السحابية، وتوسيع تطبيقات "اتصالات الجيل الخامس (5G) والانترنت الصناعي، لتطبيقه في المزيد من المؤسسات الصناعية، وبناء مراكز بيانات كبرى للإنترنت الصناعي".ولفت تشينغ إلى أنه فيما يتعلق بالتصنيع الرقمي، ستقوم الصين بنشر البنية التحتية للجيل الجديد من شبكة الاتصالات، وتحسين نظام الإشراف في سوق الاقتصاد الرقمي، وتعزيز ضمان أمن البيانات، منوها إلى أن وزارة الصناعة الصينية ستولي اهتماما وثيقا بتنفيذ السياسات التي تفيد الشركات، وتعميق تقييم الطرف الثالث لبيئة التنمية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتحسين المنصة المتكاملة للخدمات العامة لهذه الشركات.