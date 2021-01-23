يشاركهم حفلاته ويغني لهم.. دور عمرو دياب «الأب» في حياة أبنائه
السبت 23/يناير/2021 - 06:53 م
سارة ساويرسطباعة
على الرغم من ابتعاد أبناء عمرو دياب عن الأضواء كاختيار يناسب حياتهم بعيدًا عن الشهرة وضرائبها الكثيرة، إلا أن أبناء الهضبة أصبحوا نجومًا بالتبعية وأصبح لهم جمهور يتخطى الالآف يتابع حياتهم يوميًا، ومع أحدث ظهور لأبناء عمرو دياب فى إحدى حفلاته نستعرض فى السطور التالية، كيف يعي عمرو دياب أهمية دور الأب فى حياة أبنائه؟
يشاركهم حفلاته
فى جميع حفلات الهضبة، تكون الأضواء موجهة نحو عمرو دياب لكن تقتنص عدسات بعض المصورين لقطات خفية من جمهور الهضبة الأول، وهو غالبًا ما يكون أقرب الناس لديه، فمساء أمس أظهرت تلك الكاميرات مشاركة قوية لأبناء عمرو دياب، وهم توأميه كنزي وعبدالله، خلال حفله الغنائي الذي قدمه الجمعة بأحد مسارح دبي، ضمن مهرجان التسوق الذي بدأت فعالياته مؤخرًا في الإمارات.
فى جميع حفلات الهضبة، تكون الأضواء موجهة نحو عمرو دياب لكن تقتنص عدسات بعض المصورين لقطات خفية من جمهور الهضبة الأول، وهو غالبًا ما يكون أقرب الناس لديه، فمساء أمس أظهرت تلك الكاميرات مشاركة قوية لأبناء عمرو دياب، وهم توأميه كنزي وعبدالله، خلال حفله الغنائي الذي قدمه الجمعة بأحد مسارح دبي، ضمن مهرجان التسوق الذي بدأت فعالياته مؤخرًا في الإمارات.
الغناء مع الأبناء له طعم آخر
يمكننا القول إن أسعد لحظات الفنانين فى الغناء تلك التى يشاركونها مع مَن يحبون، وفى حفل أمس، كشفت اللقطات التى لم تتجاوز الدقائق القليلة غناء أبناء الهضبة كنزى وعبدالله معًا، ووقفهم على المسرح بجوار والدهما أثناء غناءه: "والله ما كان على بالي يا هوى" ليشعل الثلاثى أجواء المسرح بالغناء والمرح.
يمكننا القول إن أسعد لحظات الفنانين فى الغناء تلك التى يشاركونها مع مَن يحبون، وفى حفل أمس، كشفت اللقطات التى لم تتجاوز الدقائق القليلة غناء أبناء الهضبة كنزى وعبدالله معًا، ووقفهم على المسرح بجوار والدهما أثناء غناءه: "والله ما كان على بالي يا هوى" ليشعل الثلاثى أجواء المسرح بالغناء والمرح.
يذكرهم فى أغانيه
حظى بعض أبناء الهضبة بنصيب واسع فى بعض أغانيه حيث قدم لهم واحد من أشهر أغانيه دياب، باسم ابنته "كنزى" عام 2003، ضمن ألبوم "علّم قلبي"، حيث غني لها قائلًا:"يا كنزي وكل ما ليّا حبيب قلبي ونور عيني.. جمال الدنيا في عينيا"، ليعود مرة أخرى ويغني لتوأميه أغنية "قمرين"، الذى سبق وذكر فى أحد لقاءته التلفزيونية أن تلك الأغنية قدمها لصغاره حيث أهداهما له الله، ويقول إحدى مقاطع الأغنية الشهيرة: "قمرين، قمرين دول ولا عينيك".
حظى بعض أبناء الهضبة بنصيب واسع فى بعض أغانيه حيث قدم لهم واحد من أشهر أغانيه دياب، باسم ابنته "كنزى" عام 2003، ضمن ألبوم "علّم قلبي"، حيث غني لها قائلًا:"يا كنزي وكل ما ليّا حبيب قلبي ونور عيني.. جمال الدنيا في عينيا"، ليعود مرة أخرى ويغني لتوأميه أغنية "قمرين"، الذى سبق وذكر فى أحد لقاءته التلفزيونية أن تلك الأغنية قدمها لصغاره حيث أهداهما له الله، ويقول إحدى مقاطع الأغنية الشهيرة: "قمرين، قمرين دول ولا عينيك".