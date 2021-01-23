يشاركهم حفلاته ويغني لهم.. دور عمرو دياب «الأب» في حياة أبنائه



على الرغم من ابتعاد أبناء عمرو دياب عن الأضواء كاختيار يناسب حياتهم بعيدًا عن الشهرة وضرائبها الكثيرة، إلا أن أبناء الهضبة أصبحوا نجومًا بالتبعية وأصبح لهم جمهور يتخطى الالآف يتابع حياتهم يوميًا، ومع أحدث ظهور لأبناء عمرو دياب فى إحدى حفلاته نستعرض فى السطور التالية، كيف يعي عمرو دياب أهمية دور الأب فى حياة أبنائه؟

يشاركهم حفلاته

فى جميع حفلات الهضبة، تكون الأضواء موجهة نحو عمرو دياب لكن تقتنص عدسات بعض المصورين لقطات خفية من جمهور الهضبة الأول، وهو غالبًا ما يكون أقرب الناس لديه، فمساء أمس أظهرت تلك الكاميرات مشاركة قوية لأبناء عمرو دياب، وهم توأميه كنزي وعبدالله، خلال حفله الغنائي الذي قدمه الجمعة بأحد مسارح دبي، ضمن مهرجان التسوق الذي بدأت فعالياته مؤخرًا في الإمارات.

الغناء مع الأبناء له طعم آخر

يمكننا القول إن أسعد لحظات الفنانين فى الغناء تلك التى يشاركونها مع مَن يحبون، وفى حفل أمس، كشفت اللقطات التى لم تتجاوز الدقائق القليلة غناء أبناء الهضبة كنزى وعبدالله معًا، ووقفهم على المسرح بجوار والدهما أثناء غناءه: "والله ما كان على بالي يا هوى" ليشعل الثلاثى أجواء المسرح بالغناء والمرح.