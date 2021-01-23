الحبس سنة لرئيس قلم بالشهر العقاري و2 آخرين بتهمة تزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة رئيس قلم حفظ مصلحة الشهر العقاري و2 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامهم بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على قطعة أرض في المنطقة السادسة في مدينة نصر.صدر الحكم برئاسة المستشار حماده شكري وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر.وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "عبد الناصر. ف"، رئيس قلم حفظ مصلحة الشهر العقاري، "علي.ع"، بدون عمل، "محمد.ف"، صاحب شركة للتجارة بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي «دفتر مكتب توثيق قصر النيل عام 1999» بأن اتفقوا مع آخر مجهول وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها فقام المجهول بإضافة بيانات للتوكيل بالتزوير للاستيلاء على قطعة أرض.