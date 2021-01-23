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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير بعدد من شوارع العزبة الغربية

السبت 23/يناير/2021 - 02:40 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق حي غرب والعزبة الغربية بشبين الكوم، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمن بروتوكول تطوير المناطق الغير مخططة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى ورئيس حي غرب شبين الكوم والمستشار الهندسي للمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن خطة تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة التي تعاني من نقص وتدهور في المرافق الحيوية شملت 176 شارع رئيسي ومتفرع بنطاق شبين الكوم يتم رصفها ومد وتدعيم شبكات المياة والصرف الصحي وكذا أعمال الإنارة وبلاط الانترلوك، وتابع محافظ المنوفية اليوم ميدانيًا بدء أعمال التطوير ورفع المخلفات والأتربة بشارع " درب فاضل " بحي غرب بطول 600 متر تمهيدًا لرصفه ببلاط الإنترلوك، وكذا شارع البرلس من شارع دنشواى بطول 30 متر بالعزبة الغربية، كما تابع أعمال زرع الأعمدة الديكورية والبلدورات بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المحيطة بالمستشفى التعليمي، كما تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري عمر افندي تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال رصف شارع جمال عبد الناصر من أمام كلية الهندسة بشبين الكوم، وكذا أعمال رصف وتوسعة طريق ترعة المسلك والشوارع المتفرعة بمنطقة مزلقان أبو عجوة، مشددًا على الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية للرصف والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة، يأتي هذا في إطار متابعته الميدانية للوقوف على أعمال التطوير والإنشاءات بنطاق المحافظة، وأشار رئيس حى غرب شبين الكوم الي انه جاري حاليًا تنفيذ تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع المكتملة المرافق مع الأخذ في الاعتبار الاشتراطات الفنية للحد من تجمعات مياه الأمطار.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذ رصف الشوارع ببلاط الانترلوك ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات التى من شأنها تعوق أعمال التنفيذ مع التأكيد على مراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات الفنية المقررة ومراعاة الميول لمطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

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