ضبط 121 ألف شخص خالفوا ارتداء الكمامات في أسبوع

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 6749 قضية تموينية متنوعة، ضبط 1486 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 8032 أرجيلة، في أسبوع.كما تم غلق 4425 محل مخالف لمواعيد الغلق، ضبط 121689 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ120248 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 1441 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.