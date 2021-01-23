«خط أحمر» لـ ناصيف زيتون تحقق 560 ألف مشاهدة في يوم

حقق المطرب السورى ناصيف زيتون بأغنيته الجديدة التي طرحها قبل 24 ساعة باسم"خط أحمر"، عبر قناته بموقع "يوتيوب" مشاهدات عالية.وحققت الأغنية 650 ألف مشاهدة، عبر قناته على يوتيوب، وتعد الأغنية هي الأولى له باللهجة المصرية بعد نجاحه باللهجة الشامية على مدار السنوات الماضية من خلال أغنيات كثيرة منها "نامي على صدري" وغيرها."خط أحمر"، استعرض ناصيف خلال الفيديو كليب الذي قدمه عدد من أشهر المعالم المصرية، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.وجاءت الأغنية بعد آخر أغانيه "أنت وأنا" من كلمات عادل رافول ومن ألحان وسام بستاني.