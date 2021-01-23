حبس المتهمين بحيازة الاستروكس في النهضة

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم السبت، حبس المتهمين بحيازة كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بالسلام ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الكيماوى لفحصها.وكشفت التحقيقات أن المتهمين "حماده.ح"، "مازن.م"، عاطلين وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٦٠٠ جرام، وأقروا بترويجهم للمواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٦٠٠ جرام، أقروا بترويج المواد المخدرة وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.