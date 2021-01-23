الأمن العام يضبط 58 قطعة سلاح ناري

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، اليوم السبت، من ضبط 58 قطعة سلاح ناري و150 قضية مخدرات وتنفيذ 51485 حكما قضائيا متنوعا.جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.