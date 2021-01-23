انتشال أحد ضحايا العقار المنهار بالمحلة.. وفرض كردون أمني

انتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى موقع أعمال إنقاذ ضحايا انهيار منزل بمنطقة أبوراضي، بحي أول المحلة.وتم فرض طوق أمني من رجال الشرطة حول المنزل، وانتشل رجال الحماية المدنية أحد المصابين، ويدعى "جوفين منتصر جميل"، وتم نقله لمستشفى المحلة العام، وجارٍ استخراج باقي المصابين.