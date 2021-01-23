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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

في ذكرى ميلاده الـ72... صور خاصة من حياة الراحل أحمد راتب

السبت 23/يناير/2021 - 12:18 م
أحمد راتب
أحمد راتب
محمد قدري
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تحل اليوم الذكرى الثانية والسبعين لميلاد الفنان المتنوع أحمد راتب الذي رحل عن عالمنا قبل 4 سنوات بعد وعكة صحية ألمت به.

وتقول ابنته لمياء في ذكراه، إن علاقة والدها ببناته كانت غاية في الخصوصية وكان أبا حنونا ويعامل بناته بشكل مختلف تماما وكان شديد الحب لهن حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

وأضافت لـ"الدستور"، أنه كان ايضا مع أحفاده يدخل في حالة خاصة ومختلفة وكان يطبق مقولة "أعز الولد" حتى في مرضه كان يحرص على أن يجلس مع الأحفاد ايضا.

ومن خلال مجموعة من الصور التي ننشرها تظهر الحياة الشخصية بين الفنان الراحل وبناته وأحفاده، وأنه كان "طيب القلب" وفقا لوصف ابنته لمياء، مشيرة إلى أنها لن تنساه على الإطلاق.

وكان الفنان الراحل قدم أدوار مختلفة في كل أعماله التي تخطة حاجز الـ 450 عمل فني في السينما والتليفزيون والمسرح ولعل من أهم الثنائيات ما قدمه مع الزعيم عادل إمام في "الزعيم" و"الغرهاب والكباب" "وجزيرة الشيطان" وغيرها من الأعمال المميزة.

وكانت آخر أعماله التي عرضت بعد ايام من وفاته فيلم "جواب اعتقال" والذي جسد فيه والد دينا الشربيني وكذلك مسلسل "الاب الروحي" مع عدد كبير من النجوم والذي عرض على شبكة قنوات دي إم سي، تم اختيار 3 أفلام اشترك فيهم الفنان أحمد راتب في مسيرته فى قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام ١٩٩٦"للحب قصة أخيرة ١٩٨٥، البرئ ١٩٨٦، الحب فوق هضبة الهرم ١٩٨٦".

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