كشف لغز سرقة رجل أعمال في الاسكندرية

نجح رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، اليوم السبت، في كشف ملابسات واقعة سرقة شخص بالإكره وضبط مرتكب الواقعة في الاسكندرية.وتبلغ لقسم شرطة ثان العامرية من أحد الأشخاص مالك مكتب إستيراد وتصدير أنه أثناء قيادته سيارته الملاكى استوقفه شخص مجهول وهدده بسلاح أبيض "مطواة" واستولى منه على مبلغ مالى، حقيبة تحوى بعض الأوراق وهرب.وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة عاطل.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليـه.وقرر بقيامه بالتخلص من الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وما بداخلها من أوراق بإلقائها بأحد المجارى المائية.تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وقرر بإنفاقه باقى المبلغ المالي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.