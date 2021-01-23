كشف ملابسات سرقة رواد البنوك فى البساتين

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، في كشف ملابسات واقعة سرقة أحد الأشخاص بأسلوب التتبع، بمنطقة البساتين.وتبلغ لقسم شرطة البساتين من أحد المواطنين، يفيد أنه عقب سحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك الكائنة بمحافظة الجيزة، توجه لمحل عمله وقام بركن السيارة ملكه بمحل عمله بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة -مستأجرة-، وحيازة شخص يحمل جنسية أجنبية، وتبين أنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر يحمل ذات الجنسية.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة.بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع من أمام البنوك، وكسر الزجاج باستخدام قطعة من الحديد تخلصا منها بإلقائها فى الطريق العام، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.