الهضيبى: النواب والشيوخ فعّلا الرقابة على الحكومة مبكرًا

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن استخدام أعضاء الغرفتين التشريعيتين «مجلس النواب والشيوخ»، للأدوات الرقابية في بداية الانعقاد سواء استجوابات وطلبات إحاطة وأسئلة، يؤكد أن برلمان 2021 سيكون مختلفًا ويعكس تحيزه الكامل للمواطن، قائلا: «المؤسسة التشريعية ليست في خصومة مع الحكومة والعلاقة بينهما ليست ندية لكنها تكاملية والهدف لصالح المواطن والدولة في المقام الأول».وأضاف «الهضيبي»، في بيان له اليوم، أن استخدام الأدوات البرلمانية الخاصة بالرقابة على الحكومة يزيد ثقة المواطنين في وجود جهة رقابية حقيقية بإمكانها تحقيق رغبات وتطلعات الشارع، مؤكدًا أن الفصل التشريعي الحالي يضع المواطن في بؤرة اهتمامه وعلى رأس أولوياته، وذلك من خلال استخدام كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة والتي تسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهله.وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إلى أن مجلسي «الشيوخ والنواب» سيكون لهما أيضًا دور كبير على الجانب التشريعي، يتواكب مع المرحلة الجديدة التي تتطلب إصلاحات معينة في مجالات مختلفة، وبالتزامن أيضًا مع خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة في ظل المشروعات القومية الكبرى لكل ربوع مصر والتي تنطلق بسرعة كبيرة، وتتطلب مجلسًا تشريعيًا قويًا يتواكب مع تلك السرعة لإنجاز تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.