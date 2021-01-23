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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

النشرة المرورية اليوم السبت 23-1-2021.. تكدس السيارات على كورنيش النيل

السبت 23/يناير/2021 - 12:09 م
النشرة المرورية
النشرة المرورية
نجلاء رفاعي
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نستعرض لكم فى التقرير التالي تفاصيل النشرة المرورية اليوم السبت 23-1-2021،  حيث ظهرت كثافات مرورية متوسطة، في شوارع القاهرة والجيزة؛ وسط انتشار الخدمات المرورية ؛ لسحب الكثافات ومنع التكدسات.

النشرة المرورية اليوم السبت 23-1-2021

- كورنيش النيل
وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

- ميدان التحرير
وظهرت كثافات مرورية في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

- الطريق الدائري

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

ويتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

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