التحقيق مع راكبين حاولا تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة

تباشر نيابة النزهة الجزئية، اليوم السبت، التحقيق مع راكبين حاولا تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة الدولي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما حيث تم الاشتباه في الراكب «أ. د»، وبتفتيش حقائب الراكب فعثر على 60 قرص، تم تحرير المحضر رقم 7 لسنة 2021 ضد الراكب.والواقعة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام كان الاشتباه في الراكب «ع. ف»، بتفتيش حقائب الراكب المذكور فعثر بحوزته على 119 قرصا من العقاقير المذكور المدرج في جداول المخدرات.تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2021 ضد الراكب، العرض على النيابة للتحقيق.