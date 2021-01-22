«الإحصاء»: 156.2 مليون دولار صادرات الخضروات خلال 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الخضروات المجمدة بلغت 156.2 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 136.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 20 مليون دولار خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، أن الصادرات المصرية من منتجات الألبان بلغت 209.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 249.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 39.3 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.