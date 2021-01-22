«التخطيط»: 70 مليون جنيه لحسم أزمة نقص مياه الري بكفر الشيخ

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ مشروع لإنشاء وتجديد أعمال صناعية من كباري ومرافق بمحافظة كفر الشيخ بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون جنيه، لافته إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في فبراير 2018 حتى 30 يونيو 2022.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يهدف إلى إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الري وحسم مشاكل نقص مياه الري بنهايات الترع، ومن المستهدف استكمال إنشاء وتجديد عدد من الكباري وهدارات بالشوادفي اللقاني بكفر الشيخ.وأشارت إلى أن حجم المخصصات المرصودة للمشروع خلال عام 2019-2020 بلغت 10 مليون جنيه أنفق منها 4.5 مليون جنيه، بمعدل إنفاق مالي سنوي قدره 45%.