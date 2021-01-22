ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من البيض وتراجع الخضروات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موقف الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية خلال السنوات الأربعة الماضية، حيث سجلت الفواكه والموالح والألبان نسب المرتفعة من الاكتفاء الذاتي، بينما تراجعت النسب بين الخضروات والحبوب واللحوم.وأوضح الجهاز، أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الموالح ارتفعت من 125.6% لـ171.7%، والألبان 100.1% لـ 100.2%، والبيض 100% لـ 100.2%.بينما تراجع الاكتفاء الذاتي من الخضروات الطازجة لـ 102.6% خلال عام 2018 مقابل 103.1% خلال عام 2014، اللحوم الحمراء 71.9% لـ46.7%، لحوم الدواجن 94.8% لـ 94.3%، الأسماك الطازجة 87% لـ79.5%، القمح 52.1% لـ 34.7%، الذرة الشامية 65.1% لـ 49.9%، والأرز 100.4% لـ 90.7%.