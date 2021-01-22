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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كواليس تصوير «تماسيح النيل» في الأقصر وأسوان

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:45 م
فيلم تماسيح النيل
فيلم تماسيح النيل
حسين الجندي
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كشفت الفنانة سامية الطرابلسي عن عدد من الصور الخاصة من كواليس فيلم «تماسيح النيل» والذي تم الانتهاء من تصوير مشاهد كثيرة منه في محافظتي الأقصر وأسوان وهي المشاهد التي جمعت عدد كبير من الفنانين.

ومن الفنانين الذي صوروا مشاهدهم في الأقصر وأسوان الفنانة سوزان نجم الدين والفنان حمدي الميرغني وآخرون حيث استغرق التصوير هناك ما يقرب من أسبوعان كاملان.

فيلم "تماسيح النيل" تأليف لؤي السيد ويخرجه سامح عبد العزيز ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم خالد الصاوي وكريم عفيفي ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وهنادي مهني.

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