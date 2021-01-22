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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المطربة زيزي عادل تكشف عن مفاجأة بمسلسل «ضربة معلم»

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:16 م
ضربة معلم
ضربة معلم
حسين الجندي
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أعلنت المطربة الشابة زيزي عادل عن مفاجأة سوف تقدمها للجمهور ضمن أحداث مسلسل "ضربة معلم"، بطولة النجم محمد رجب، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، والذي يعرض حاليا محققا نجاحا كبيرا.

وقالت زيزي عادل، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "بكره إن شاء الله محضرة ليكم مفاجأة حلوة عايزين تعرفوا إيه المفاجأة اتفرجوا على الحلقة الأخيرة من مسلسل ضربة معلم الساعة ٨ مساء على cbc، والإعادة ١١ مساء على cbc دراما زيزي عادل، إخراج إسماعيل فاروق".

ومسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته إلى جانب محمد رجب كل من رانيا فريد شوقي وهاجر أحمد ومحسن منصور ومحمد عز وأحمد كامل وآخرون، وهو من إخراج إسماعيل فاروق، ومن المفترض أن تعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل غدا السبت على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة المنتج تامر مرسي.

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