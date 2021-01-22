«سويد»: تشكيل هيئة المحامين القضائية ينتقض من نزاهة انتخابات الفرعيات

قال جمال سويد وكيل نقابة المحامين الأسبق، والمرشح على منصب نقيب محامي الإسكندرية، إن إجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين دون إشراف قضائي يمثل دعوة صريحة لتزوير إرادة الجمعية العمومية.وطالب في بيان له جميع المرشحين في الانتخابات باتخاذ موقف جماعي لرفض إجراء انتخابات دون إشراف قضائي.جاء ذلك ردا على دعوة نقيب المحامين رجائي عطية، بتشكيل هيئة المحامين القضائية للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين المقررة فبراير المقبل، موضحا «أدعو لتشكيلها من محامين حياديين لتتولى انتخاباتنا».