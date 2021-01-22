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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: عودة أمريكا للمنظمة يساهم في إطلاق آلية كوفاكس لتوزيع اللقاحات

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:07 م
الصحة العالمي
الصحة العالمي
منار أحمد
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أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن عودة الولايات المتحدة الأمريكية للمنظمة سيساهم في إطلاق آلية كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وأفادت قناة العربية بأن شركة فايزر ستزود الصحة العالمية بـ40 مليون جرعة لقاح ضد فيرروس كورونا.

وشارك الدكتور أنثوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، في الجلسة الـ 148 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية أمس الخميس عبر تقنية الفيديو، مؤكدا أن بلاده ستعمل بشكل بنّاء مع الشركاء لتقوية وإصلاح منظمة الصحة العالمية، والمساعدة في قيادة الجهود المشتركة لتقوية الاستجابة العالمية لجائحة كـوفيد-19 ومعالجة آثارها على الناس والمجتمعات والأنظمة الصحية حول العالم.

كما أكد اعتزام بلاده استئناف التعاون التقني على جميع المستويات باعتباره جزءا أساسيا من العلاقات مع منظمة الصحة العالمية.

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