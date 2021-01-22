بعد شك الأب فى نسبها.. القبض على سيدة عذبت ابنة زوجها حتى الموت

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على ربة منزل عذبت ابنة زوجها حتى الموت كما تم ضبط الأب لاشتراكه في تعذيب ابنته.تلقى اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من مستشفى الشيخ زايد، بوصول طفلة مصابة بآثار تعذيب وضرب في أنحاء متفرقة من الجسد وتبين وفاتها.وانتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات وأن زوجة والدها وراء قتلها حيث اعتادت ضربها وتعذيبها ما أدى إلى وفاتها فقامت بنقلها إلى المستشفى وتركت جثتها وفرت هاربة.وشكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لضبط المتهمة ووالد الطفلة.نجح فريق البحث بقيادة اللواء العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث أكتوبر في تحديد مكان اختفاء الزوجين المتهمين، ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني عماد رئيس مباحث أكتوبر ثالث في إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما أدوات التعذيب.وأشارت التحريات بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية إلى أن الأب المتهم يشك في نسب ابنته فكان يقوم بضربها وتعذيبها وقامت زوجته بتدعيم فكرته عن نسب الطفلة وساعدته في عملية تعذيبها وانهالا عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.تم تحرير محضر بالواقعة وأحيلا للنيابة العامة التي تولت التحقيق.