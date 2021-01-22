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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكونجرس يصادق على تعيين الجنرال لويد أوستن وزيرًا للدفاع

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:57 م
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
منار أحمد
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على تعيين الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع في الإدارة الأمريكية الجديدة لجو بايدن.

وصوّت 93 من السيناتورات في المجلس لصالح تعيين أوستن، الذي تقاعد من الجيش عام 2016، مقابل رافضين اثنين فقط.

وأصبح أوستن (67 عاما) أول رجل من ذوي البشرة السمراء سيتولى قيادة البنتاجون.

وتولى أوستن في عام 2010 قيادة القوات الأمريكية في العراق، وفي ديسمبر 2011 تم تعيينه نائبا لقائد أركان القوات البرية، ثم ترأس في أعوام 2013- 2016 القيادة المركزية الأمريكية، حيث لعب دورا مركزيا في وضع استراتيجية محاربة تنظيم "داعش".

وبعد التقاعد، شغل أوستن مقعدا في مجلس إدارة شركة "رايثيون" العملاقة لإنتاج الأسلحة.

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