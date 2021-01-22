إصابة 3 مدنيين جراء قصف تركي استهدف قرى عراقية في دهوك

أصيب 3 مدنيين بعد قصف تركي استهدف قرى عراقية في دمحافظة دهوك شمال العراق.وقصفت مقاتلات تركية مواقع فى منطقة حاج عمران العراقية وسط استمرار استفزازات أنقرة وانتهاك السيادة العراقية، اليوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "العربية".وبحسب القناة، يأتى القصف التركى على الأراضى العراقية تزامنًا مع تهديدات أطلقها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشن هجوم جديد على شمال العراق.