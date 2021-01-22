أمير الكويت: نؤيد كل ما يتخذه العراق من إجراءات لمواجهة الإرهاب

أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن استنكار بلاده وإدانته الشدیدة للعمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت العاصمة العراقية بغداد، مؤكدًا موقف الكويت الرافض للإرھاب بكافة أشكاله وصوره وتأییده لكل ما یتخذه العراق من إجراءات لمواجھة مثل ھذه الأعمال الإجرامیة.جاء ذلك في برقیتي تعزیة بعثهما أمير الكويت إلى الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعرب خلالهما عن خالص تعازیه لضحایا التفجیرین اللذین وقعا وسط العاصمة بغداد أمس الخميس، وأسفرا عن سقوط العدید من الضحایا والمصابین.كما بعث كل من ولي العھد الكويتي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس وزراء الكويت الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، ببرقيات تعزية مماثلة إلى الرئيس برهم صالح ورئيس وزراء العراق.