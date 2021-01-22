رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كامالا هاريس.. أول امرأة من أصول أفريقية تتولى منصب نائب رئيس أمريكا

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:03 م
كامالا هاريس
كامالا هاريس
سارة ساويرس
طباعة
سطرت السياسية البارعة كامالا هاريس، التاريخ حينما توجهت إلى مبنى الكابيتول الأمريكي، هذا الأسبوع، لأداء اليمين الدستورية، كنائبة للرئيس الأمريكي الـ46، جو بايدن، لتصبح بذلك أول نائبة رئيس امرأة، أول شخص من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب الرفيع المستوى، لهذا نستعرض فى السطور التالية أبرز المعلومات عن كامالا هاريس.

- يشير الخبراء السياسيون فى أمريكا، إلى أنه نظرا لكبر سن بايدن فإنه من المتوقع ألا يحصل على فترة رئاسية ثانية، وسيمكن لكامالا أن تحصل على الفرصة الكبيرة لها للترشح للرئاسة وتدخل التاريخ كأول امرأة وأول أمريكية سوداء تترأس أمريكا فى عام 2024.

- حطمت الأرقام القياسية فى توليها المناصب الهامة، فقد كانت أول امرأة تتولى منصب المدعي العام في سان فرانسيسكو كما أنها أول امرأة ملونة تُنتخب مدعيا عاما في كاليفورنيا.

- كان يشغل كامالا حلماها الدائم فى رئاسة الولايات المتحدة، فهى المرأة المولودة لأم وأب هاجرا إلى الولايات المتحدة من الهند وجاميكا، حيث سبق ونافست بايدن وغيره على ترشيح الحزب الديمقراطي في 2020، ولكن لم يحالفها الحظ لنخرج من السباق.

- "جو وأنا تربينا بطريقة مماثلة جدا، فقد تربينا على القيم الخاصة بالعمل الدؤوب وقيمة العمل العام وسموه وأهمية الكفاح من أجل كرامة الناس كلهم".. هكذا وصفت كامالا هاريس، بايدن في المناظرة التي شاركت فيها في أكتوبر الماضي، أمام مايك بنس نائب ترامب السابق.

- اختارت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، اللون البنفسجي، أثناء أدائها اليمين الدستورية، كنائبة للرئيس الأمريكي الـ46، جو بايدن، تكريما لـ شيرلي تشيشولم، وهي أول امرأة أمريكية سوداء من أصل أفريقي تترشح لمنصب الرئيس في عام 1972 عن الحزب الديمقراطي، وهى السيدة التى ألهمت كامالا فى حياتها السياسية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

شبورة صباحًا وبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الصور

image description

توسعة طريق الناصرية بمدخل الفتح وتأهيل البر الغربي لترعة السنط بأسيوط

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

image description

محافظ مطروح يوجه بمنع إشغالات الأرصفة حفاظا على حقوق المشاة (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

«البترول» تكشف أسباب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بطريق الإسماعيلية

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة mix movies الجديد 2021

سباق حورس للجوارح.. عادة مصرية قديمة أحياها الشباب (فيديو)

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى قبل توقيع الغرامة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

أيام زمان

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

رحلة العالمى.. ميدو والحب الأبدى مع الزمالك واللحظات الأقسى فى أوربا

«صفعتني مرتين ولم أردهما لأنني أحببتها».. حكاية كاميليا مع رشدي أباظة

أنا «چو» أفعل ما يحلو لى.. هل شوّه الغرور أفلام يوسف شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السحيق «٢»
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

محمود عبدالشكور: وداعًا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية