شرطة واشنطن تحقق فى واقعة حمل نائب جمهورى سلاحًا داخل مجلس النواب

فتحت شرطة الكابيتول فى واشنطن تحقيقًا موسعًا فى تقرير مفاده أن النائب الجمهوري، آندي هاريس، حاول إدخال مسدس إلى مجلس النواب خلال دخول قاعة التصويت، حسبما قال متحدث باسم الشرطة.وقالت الشرطة إنه فى خلال تصويت مجلس النواب، بعد ظهر أمس، الخميس، تم إيقاف النائب عند نقطة الأمن.وحسبما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، فإن هاريس اجتمع لفترة وجيزة مع النائب الجمهورى جون كاتكو بجانب المصاعد، وربما ناقشا مسألة السلاح.وقال مسئول فى الكابيتول للقناة الأمريكية: "شاهد أحد المسئولين الأمنيين الحاضرين سلاحًا ناريًا مع النائب، ونقل ذلك إلى رؤسائه.. إلا أن هاريس لم يدخل القاعة".يذكر أن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسى، كانت قد طلبت وضع أجهزة الكشف عن المعادن، بعد أعمال الشغب العنيفة التى طالت مبنى الكابيتول.