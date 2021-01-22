محافظ مطروح يوجه بمنع إشغالات الأرصفة حفاظا على حقوق المشاة (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام شارع الإسكندرية لمتابعة أعمال إعادة الشيء لأصله ورصف عدد من الشوارع الجانبية بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وعدد من مديري المديريات والإدارات.وشدد محافظ مطروح على منع أي إشغالات على الأرصفة حفاظا على حقوق المشاة وعدم السماح لأصحاب المحال بتجاوز المساحة المخصصة لهم موجها لشرطة المرافق ومجلس المدينة بالمرور الدوري ومنع أي تجاوزات أو استيلاء على الأرصفة وفرض الغرامات والمحاضر.كما تفقد محافظ مطروح عدد من المنشآت غير المستغلة بشارع الإسكندرية موجها بسرعة بحث المقترحات المقدمة لاستغلال موقع تلك المنشآت لتحقيق الاستفادة الأمثل لها بما يعود على تنمية المحافظة وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.واستمع محافظ مطروح خلال الجولة لطلبات عدد من المواطنين موجها للجهات المعنية بسرعة بحثها والعرض عليه وفقا للضوابط المعمول بها مع الإسراع في تلبية الخدمات الإنسانية للمواطنين.