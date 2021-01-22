كريم السادات لـ«وزير الرياضة»: قرى تلا والشهداء خالية من مراكز الشباب

قال النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، إن البيان الذي ألقاه وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أمام البرلمان، لعرض الموقف التنفيذي لبرنامج «مصر تنطلق»، بين العديد من أوجه القصور والسلبيات في إدارة المنظومة الرياضية بمصر.وعبر «السادات»، في بيان اليوم الجمعة، عن استياءه من تجاهل الوزير لعرض الرؤية الكاملة لتطوير مراكز الشباب والأندية بالمحافظات، وعدم تقديم أي خطط حتى الآن للنهوض بها وتركها هاوية دون أي اعتناء.ودلل على هذا القصور بدائرة تلا والشهداء، مشيرًا إلى أنها لا يوجد بها مركز شباب أو نادٍ أو ملاعب رياضية للشباب، فضلا عن انعدام الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين الراغبين في تدشين مراكز شباب، وأأن إجراءات إنشاء مركز شباب معقدة للغاية خاصة عملية إصدار تراخيص التأسيس وشراء الأراضي.وكشف عن مساعيه المستمرة والتواصل مع الجهات المسئولة لتلبية احتياجات أهالي الدائرة والعمل على سرعة إنهاء تراخيص وكافة الإجراءات اللازمة لإنشاء مراكز شباب وملاعب رياضية.وأكد عضو مجلس النواب، أن السياسات المتبعة في إدارة المنظومة الرياضية بحاجة لإعادة المراجعة، وكذلك مراجعة كافة التشريعات المعنية بتنظيم هذا الملف، والعمل على إعداد حزمة تشريعية جديدة تلبي احتياجات الملف الرياضي في مصر، وإعطاءه الأهمية المطلوبة التي تتماشى مع دوره الحيوي داخل المجتمعات.