التصريح بدفن عامل لقى مصرعه في حريق بأوسيم

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى حريق اشتعل داخل منزله بمنطقة أوسيم، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.وكشفت التحقيقات عن ورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق بشقة سكنية فى منطقة البراجيل بأوسيم.وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، قبل امتداده للعقارات المجاورة، وأسفر عن مصرع عامل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.