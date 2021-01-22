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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

شاهد جديد.. أحد محاربى السرطان: «قمصان» عرض علىَّ وظيفة بمرتب 5 آلاف جنيه

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:37 م
محمد قمصان
محمد قمصان
اسلام قورة
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تواصلت "الدستور" مع أحد محاربي السرطان، الذي أكد أن محمد قمصان، الذي انتشر اسمه مؤخرًا فى الأيام الماضية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يدعى أنه مريض بالسرطان، بغرض جمع التبرعات والشهرة، عرض عليه وظيفة بمقابل 5000 جنيه في الشهر.

وقال علاء مهاب، أحد محاربى السرطان، من إحدى محافظات الصعيد، إن المتهم "محمد قمصان" كان قد عرض عليه العمل معه مقابل 5000 جنيه فى الشهر، حيث قال له إن هناك جمعية تجمع التبرعات وتسعى إلى عمل مستشفى لعلاج مرضى السرطان بالمجان، لكنى كنت فى حاجة إلى التفكير، لكنه لم يعطنى وقتا للتفكير، حتى فوجئت بأنه يتصل بى ويقول: "مش هينفع تيجى معانا الدكتور رفض".

وتساءل علاء متعجبا كيف لمحمد قمصان أن يجعلنى أحصل على مبلغ 5000 جنيه مقابل العمل معه؟ ما هى طبيعة العمل؟ حيث إن محمد قمصان لم يكن وحده بل هناك مجموعة كبيرة خلفه تتاجر بالمرض، حيث كان يعتبر سفيرًا لمرضى السرطان، تم إعطاؤه هذا المنصب من قبل جمعية خيرية كانت تجمع التبرعات للمرضى وتسعى لعمل مستشفى لعلاج مرضى السرطان بالمجان، محمد قمصان ليس وحده هناك مجموعة تتاجر بالمرض، وهى حرة طليقة، توصلت إلى هذه النتيجة، لأننى كنت أشك أن "قمصان" ليس مريضًا، والجمعية التى كان يعمل بها يوجد فيها العديد من الأطباء الكبار الذين يمكنهم كشف ادعائه بكل سهولة.

وكانت التحريات أسفرت عن قيام المتهم محمد محمد قمصان، مواليد 1 يونيو 2001، حاصل علي دبلوم تجارة، بادعائه كذبًا على غير الحقيقة مرضه بالسرطان، وأنه اتخذ عدة طرق ليتشابه مع أصحاب هذا المرض بأن قام بحلق شعره وارتدى ملابس مكتوبًا عليها أنه مصاب، فضلًا عن نشره مقاطع مرئية لاستعطاف المواطنين وكسب الشهرة والتحصل علي هدايا مادية وعينية.

كما أنه تسبب خلال الفترة الأخيرة في نشر مقاطع علي مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بفشل علاجه، مما أثر على الحالة الصحية والنفسية علي أصحاب هذا المرض اللعين، وأثر بالسلب علي حالة السلم العام، وأثبتت التحريات تحصله على مبالغ مادية وهدايا عينية جراء ما قام به.

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