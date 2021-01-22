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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

السيسى يتفقد منظومة تدريب طلبة أكاديمية الشرطة (صور)

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:12 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فجر اليوم الجمعة، أكاديمية الشرطة، واطلع خلال الزيارة على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمنى على مستوى العالم، وميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية أثناء آداء الطلبة للطابور الصباحي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رائاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون، التى تعد الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرض الرئيس السيسى طابور خيالة الأكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، في ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطري ومستشفى بيطري ونادٍ للتدريب على الفروسية، وفق أحدث المستويات العالمية، وذلك لخدمة العمل في وزارة الداخلية، والمدنيين.

وعقب ذلك شارك الرئيس السيسى أبناءه من طلبة الاكاديمية وجبة الإفطار، واستمع إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث واطمأن على أحوالهم، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.

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