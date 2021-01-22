ضبط 4 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بدمياط

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط، (4 أشخاص- لثلاثة منهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة المركز) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم "بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار"، بالإضافة إلى كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 23 كيلو جرامًا، وكمية كبيرة من مخدر الحشيش.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيقات.