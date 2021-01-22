مصرع عامل إثر حريق شقة سكنية فى أوسيم

لقى عامل مصرعه، إثر حريق شقة سكنية في أوسيم، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران، وتم إخمادها، ونقل الجثة إلى المستشفى.تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في منطقة البراجيل بأوسيم، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، قبل امتداده للعقارات المجاورة، وأسفر عن مصرع عامل.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.