اجتماع لبحث تفعيل «سنة الأسرة» في ظل الظروف الحالية

اجتمع بمقر البطريركية بمحطة الرمل بالإسكندرية، أعضاء لجنة الأسرة التي تضم مسئولي اجتماعات الأسر بكل راعية بقيادة الأب يوحنا جورج مسئول اللجنة.ودار النقاش حول تفعيل «سنة الأسرة» التي دعى إليها البابا فرنسيس، وذلك لبحث كيفية تطبيقها في ظل الظروف الحالية.وفي سياق آخر، يترأس الأنبا إبراهيم إسحق؛ بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، غدًا السبت، رسامة وتجليس الأنبا توما حبيب أسقفا لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.