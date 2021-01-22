توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية لمحافظ القاهرة بشأن المقاهي المخالفة

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة؛ بتكليف محافظة القاهرة ورئيسي حيي المقطم والأزبكية؛ بتنظيم حملات، بعد أن تلقت الوزارة خلال اليومين الماضيين مجموعة من الشكاوي والاستغاثات من المواطنين بقيام عدد من الكافيهات والمقاهي في مناطق مختلفة، باستغلال أرصفة ومداخل العمارات السكنية، بالإضافة إلى مخالفة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة فيما يخص فيروس كورونا وتقديم الشيشة للمترددين، ووجود أعداد كبيرة من الباعة الجائلين في الكثير من الشوارع الرئيسية والتي تعوق حركة المرور وسير المواطنين.وأكد «شعراوي»، في تصريحات اليوم الجمعة، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تتخذ الإجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية وقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرارات وزير التنمية المحلية لمواجهة فيروس كورونا.