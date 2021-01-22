تجار التجزئة في بريطانيا يتخلون عن استعادة المرتجعات من الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

أفاد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الكثير من تجار التجزئة البريطانيين أصبحوا يتخلون عن استعادة مرتجعات المشتريات من دول الاتحاد الأوروبي، بسبب ارتفاع تكلفة إعادة شحنها مرة اخرى إلى بريطانيا بعد خروجها من عضوية التكتل(بريكست).وقال آدم مانسيل رئيس نقابة الأزياء والنسيج في بريطانيا لهيئة الإذاعة البريطانية: "من الأرخص لتجار التجزئة شطب تكلفة هذه البضائع المرتجعة، سواء عن طريق الاستغناء عنها أو إعدامها، بدلا من التعامل معها".وأشار التقرير إلى أن قرابة ثلث البضائع التي يشتريها عملاء من الاتحاد الأوروبي تعاد مرة أخرى إلى الشركات البريطانية، وهو ما يضطر تجار التجزئة في بريطانيا إلى استيفاء استمارات جمركية وتسديد رسوم من أجل شحنها مرة أخرى إلى بريطانيا.وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح العملاء الأوروبيون الذي يشترون سلعا من بريطانيا بمثابة مستوردين.