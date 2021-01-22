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تقارير ومتابعات

تفاصيل التقديم على وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021 لأصحاب الحرف

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:33 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تفاصيل التقديم على وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021، لأصحاب الحرف عبر الموقع الإلكتروني، وذلك ضمن خطة الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب بمختلف طوائفهم لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية التقديم على الوظائف إلكترونيا والوظائف الشاغرة المعلن عنها. 

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021 لأصحاب الحرف

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فرص عمل للمواطنين من أصحاب الحرف اليدوية بمختلف أنواعها حيث يمكن التقديم عليها إلكترونيا من خلال موقع " فرصنا" من خلال هذا الرابط ( من هنا ) و التابع للوزارة والذي يوفر فرص عمل كثيرة لأصحاب الحرف اليدوية حيث يمكن للراغبين في التقديم الدخول عليه والبحث عن فرص العمل المناسبة لهم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للمواطنين بمختلف المجالات والتخصصات.

الوظائف الشاغرة بوزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن وظائف شاغرة لأصحاب الحرف اليدوية يمكن التقديم عليها إلكترونيا وهى أمين مخازن، سائقين، مندوبي توصيل، عمال إنتاج وخراطين، عمال تعبئة وتغليف، عمال كهرباء، وعمال تبريد وتكييف، عمال نجارة، حدادين، عمال لحام، سباكين، ومنجدين، واسترجي، فنيين صيانة هواتف محمولة، تركيب مصاعد، وتركيب وتصنيع الوميتال، صيانة وتركيب فلاتر، أعمال زجاج وتركيب أرضيات وبلاط ورخام، خدمات واكسسوارات سيارات وسروجي، عمال مباني.

كيفية التقديم على الحرف اليدوية عبر موقع فرصنا

يمكن التقديم على وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021 لأصحاب الحرف عبر موقع فرصنا الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لذلك عن بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار وظائف شاغرة

اختيار مسمى الوظيفة المتقدم لها

كتابة بيانات الراغب في التقديم كاملة 

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