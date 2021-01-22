تزوج نجلة أحدهم عرفيا فطعنوه.. اعترافات 3 أشقاء قتلوا مسنا بالنهضة

أمرت نيابة السلام بإحالة المتهمين بقتل مسن وسرقته بالإكراه بعد الزواج من نجلة أحدهم عرفيا بمنطقة النهضة لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هم حافظ.ح، وشقيقيه إبراهيم. ح، أمين.ح، أقروا بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه محسن. م ٥٦ عام، باستخدام سلاح أبيض مطواة وقاموا بسرقة مبلغ ٣٤ ألف جنيه من داخل شقته.وأقر المتهمون بأن المجنى عليه يمتلك محل لبيع ملابس السيدات بالمنطقة واستغل صغر سن نجلة المتهم الأول ١٧ عاما وأغراها بالملابس والأموال الكثيرة ثم ارتبط بعلاقة عاطفية تطورت لزواجه منها عرفيا.وأضاف المتهمون: وعندما بدأ سكان المنطقة يلاحظون تردد الفتاة عليه بمحل سكنه، أخبروهم وأقرت لهم نجلتهم بزواجها منه عرفيا، مضيفين "بمحاولتنا مع المجنى عليه للاعتراف مبزواجه من نجلتنا رفض، وقام بطردنا، فانهلنا عليه بالضرب محاولين إجباره على إتمام الزواج رسميا لكنه أصر على موقفه فلم نشعر بأنفسنا الا بعد طعنه بالسلاح الأبيض والاستيلاء على كل أمواله.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام يفيد بقيام ٣ أشقاء بقتل صاحب محل ملابس وسرقته وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.