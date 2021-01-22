المجر تتفق على شراء كميات كبيرة من اللقاح الروسي ضد كورونا

أعلنت الحكومة المجرية اليوم الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق لشراء "كميات كبيرة" من اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" رغم أن السلطات الصحية الأوروبية لم توافق عليه بعد.وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الذي يزور موسكو، في تسجيل فيديو على حسابه على فيسبوك. وقال "سيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق"، بينما صادقت السلطات المجرية المنظمة على استخدام اللقاح هذا الأسبوع.