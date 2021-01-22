ضبط 15955 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

ضبطت وزارة الداخلية 15955 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 15812 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 143، لعدم سداد الغرامة المقررة.كما تم تحرير 591 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، وضبط 204 قضايا في مجال منع تداول "الشيشة" بإجمالي مضبوطات 1196 شيشة.