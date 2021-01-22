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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فرنسا تلزم القادمين إليها بتقديم نتيجة مسحة كورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:46 ص
جريدة الدستور
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أعلنت فرنسا اليوم الجمعة إلزام القادمين إليها من الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم الأحد المقبل بتقديم سلبية نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أن تجرى خلال 72 ساعة من موعد سفرهم.

وأفاد بيان صحفي صادر من المكتب الإعلامي بقصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - بإن الاجراءات الجديدة لن تطبق على "الرحلات الضرورية" أو الأشخاص الذين يعبرون الحدود الفرنسية بشكل يومي نظرًا لعملهم داخل البلاد، أو العاملين بالنقل.

وأشار البيان إلى أن فرنسا فرضت أيضًا قيودا أكثر صرامة على القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم المملكة المتحدة، وتتمثل في قضائهم سبعة أيام في الحجر الصحي مع تقديم سلبية المسحة الكاشفة عن الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى إجراء مسحة أخرى بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

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