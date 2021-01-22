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الكرازة

رحيل القمص أخنوخ كاهن كنيسة مارمينا بشبرا

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:36 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رحيل القمص أخنوخ سمعان كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بشبرا، بعد حياة مليئة بالاختبارات الروحية والرعوية إلى جانب اللمسات الإنسانية لكل من تعامل معه.

والأب الراحل يبلغ من العمر ما يقارب ٨٣ سنة، حيث ولد يوم ١ مايو ١٩٣٨، وسيم كاهنًا في أواخر عهد المتنيح القديس البابا كيرلس السادس يوم ٢٣ أكتوبر ١٩٧٠ ونال رتبة القمصية يوم ١٤ نوفمبر ٢٠٠٧.

سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج منذ عدة سنوات وبقي بها وكان يصلي كلما سمحت ظروفه بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بلوس أنجلوس.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية ولمجمع كهنة القطاع، في نياحة الأب الفاضل القمص أخنوخ سمعان ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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