



خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

يمكن للراغبين في إضافة أبناؤهم إلى البطاقة التموينية من الفئات التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا وهم المطلقات والأرامل ومستحقي منحة العمالة غير المنتظمة وأصحاب معاش التكافل والكرامة إتباع الخطوات التالية :-





تسجيل الدخول عبر موقع بوابة دعم مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار خدمات التموين





كتابة رقم بطاقة التموينية





كتابة بيانات صاحب البطاقة





كتابة الرقم القومي المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية





كتابة صلة القرابة بين المراد إضافتهم وبين صاحب البطاقة التموينية





تحميل كافة المستندات التي تثبت كافة البيانات السابقة





شروط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

حرصا من وزارة التموين والتجارة الداخلية على تقديم دعم السلع الغذائية لمستحقيها وضعت شروط ومعايير معينة لإضافة المواليد الجدد وهي :-





أن يكون صاحب البطاقة التموينية من مستحقي دعم السلع الغذائية





أن يكون المراد إضافته إلى البطاقة التموينية من أقارب الدرجة الأولى لصاحب البطاقة





أن يكون صاحب البطاقة من الفئات الأربعة التي سمحت لهم الوزارة بالتقديم





أن يكون المراد إضافته مصري الجنسية





المستندات المطلوبة لإضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر والاوراق المطلوبة تحميلها عن التقديم وهى :-





استمارة أداء خدمة إضافة المواليد الجدد





بحث إجتماعي أو شهادة دخل





صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية





شهادة ميلاد المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية بحد أقصى 3 أفراد





أن يكون المكون المراد اضافتهم من مواليد يناير 2006 إلى ديسمبر 2015





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مازال البحث مستمرًا عبر محرك البحث العالمي جوجل عن خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر خاصة عقب تصريحات وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين إلكترونيا لفئات معينة منذ بداية شهر يناير عبر موقع بوابة دعم مصر.