مصرع عجوز بحريق شقة في حدائق الأهرام

لقيت عجوز مصرعها إثر نشوب حريق بشقتها بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.كانت قد تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية فى منطقة حدائق الأهرام.وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع سيدة مسنة تقيم بالشقة، تم نقل جثتها إلى المستشفى.وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.