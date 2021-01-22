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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فوز الدانمارك على قطر 32-23 فى المجموعة الثانية بمونديال اليد

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:38 ص
فوز الدانمارك
فوز الدانمارك
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حقق منتخب الدانمارك الفوز علي نظيره القطري بنتيجة 32-23 في المباراة التي جمعتهما بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الأولى من الدور الرئيسي بالمجموعة الثانية بكأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى يوم 31 من الشهر الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم حامل اللقب الدانمارك بنتيجة 17-12، وحاول المنتخب القطري العودة للمباراة في الشوط الثاني، ولكن خبرة الدنمارك لعبت دورًا كبيرًا في التفوق خلال اللقاء لينتهي بنتيجة 32-23.

وحصل ماتياس جيسدل لاعب المنتخب الدنماركي على لقب رجل المباراة، بعد تسجيله لـ 6 أهداف في المباراة.

ورفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 6 نقاط، مستعيدًا صدارة ترتيب المجموعة الثانية بفارق نقطة عن كرواتيا.

ويحتل منتخب قطر المركز الرابع برصيد نقطتين متقدمًا على اليابان والبحرين، فيما يأتي المنتخب الأرجنتيني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وتواجه الدانمارك منتخب اليابان في الجولة الثانية وذلك يوم السبت المقبل، فيما تلعب قطر في نفس اليوم والجولة مع المنتخب البحريني.

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