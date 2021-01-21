حمزة نمرة يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بـ«القصة واللي كان»

حققت أغنية "القصة واللي كان" لـ حمزة نمرة نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدات عالية وصلت مليوني مشاهدة خلال يوم واحد من طرحها، كما تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب، وتعتبر ضمن ألبوم "مولود سنة 80".يعيد حمزة الألبوم للساحة الغنائية بعد غياب أكثر من سنتين منذ إطلاق ألبومه الأخير "هطير من تاني"، الذي ضم 10 أغنيات من بينها "الواد العبيط" و"زهرة" و"بص بص"، بجانب رائعة "داري يا قلبي"، التي ظهرت بشكل فيديو كليب مميز ونالت نصيب الأسد من النجاح الجماهيري ووصلت لرقم قياسي في عدد المشاهدات ناهز الربع مليار، بحصيلة تخطت 220 مليون مشاهدة.يتعاون حمزة خلال "مولود سنة 80" مع إحدى الشركات التي تتولى مهمة التوزيع الرقمي للألبوم، حيث أوضح المنتج محمد الشاعر أن الألبوم سيعد نقلة غنائية مختلفة عن المعتاد.