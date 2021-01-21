الكاف يعلن إيقاف مصطفى محمد وحسين الشحات

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف " مساء اليوم الخميس إيقاف كل من مصطفى محمد مهاجم الزمالك و حسين الشحات لاعب الأهلى بسبب المشادة التى حدثت بينهما بعد نهاية لقاء النهائى الإفريقى والتى انتهت بتتويج الأهلى بلقب دورى أبطال إفريقيا بفوز الاهلى على حساب الزمالك بهدفين لهدف يوم 27 نوفمبر الماضي.وجاءت العقوبات كالتالي:- إيقاف حسين الشحات أربع مباريات (تم إيقافه مباراتين) و باقي له في العقوبة مباراتان مقبلتان.- إيقاف مصطفى محمد أربع مباريات مقبلة من بطولات CAF للأندية.- إيقاف اللاعب كابونجو كاسونجو أربع مباريات مقبلة من بطولات CAF للأندية.- غرامة قدرها 10 آلاف دولار على نادي الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه.وفيما يتعلق بمباراة المقاولون العرب مع النجم الساحلي التونسي في بطولة الكونفدرالية قررت اللجنة ما يلي:- إيقاف لاعب المقاولون العرب أحمد شيمي في مبارياته الستة المقبلة من بطولات CAF للأندية، مع تعليق أربع منها شرط ألا يكون اللاعب مذنبًا بارتكاب سلوك مماثل لمدة الـ 24 شهرًا المقبلة.- فرض غرامة مالية على اللاعب أحمد الشيمي لاعب المقاولون قدرها (خمسة آلاف دولار) لسلوكه المؤسف أثناء المباراة المعنية.وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.